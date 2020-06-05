Орел, , 13:50 — REGNUM Семья из трёх человека отравилась угарным газом в городе Мценск Орловской области, прокуратура начала проверку по данному факту, сообщила ИА 5 июня старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Инцидент произошёл 5 июня в квартире жилого дома, где проживает семья — супруги и маленький ребёнок. В результате отравления все трое попали в больницу.

«Предварительно установлено, что утечка угарного газа произошла по причине неисправности газовой колонки, имеющейся в квартире. В нарушение требований законодательства техническое обслуживание газовой колонки должным образом не проводилось», — сообщили в прокуратуре.

Надзорный орган направил представление в адрес генерального директора ООО «Газпроммежрегионгаз Орел». Материалы проверки направлены в Мценский МСО СУ СК России по Орловской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя.