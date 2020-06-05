Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM После скандальной подмены рыбных консервов в продуктовых наборах, выданных в Кронштадте в рамках мер по поддержке семей с детьми, остальные поставщики решили на всякий случай заменить свою продукцию на более свежую. Об этом 5 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, несколько семей из Кронштадта, получивших продуктовые наборы в мае, пожаловались на некачественную продукцию. Вместо консервных банок с сайрой под новой этикеткой была обнаружена банка с селедкой. Также оказалось, что подменная рыба и другие продукты — еще и с истекшим сроком годности.

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Ситуацией заинтересовалась прокуратура, которая начала проверку данного факта.

Управление социального питания города на Неве подняло документы, оформленные при подготовке к выдаче продуктовых наборов, взяло образцы из данной партии на лабораторные исследования.

Несмотря на то, что в поставке порченной продукции была уличена лишь одна компания из многих, некоторые поставщики продуктов в государственные учебные учреждения решили перестраховаться и заменить все консервы на новые.

«На нашего поставщика не было подано ни одной жалобы за всё это время. Родители считают, что он один из лучших, и очень довольны продуктовым набором. Но сегодня наш поставщик позвонил и попросил вернуть все консервы, выданные за май, так как хочет заменить их. Не знаю почему, мы проверили все банки, они датированы январем 2020 года и срок годности у них два года», — отметил собеседник агентства.

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