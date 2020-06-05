Сеул, , 13:54 — REGNUM Более 50 военнослужащих 11-й группы южнокорейского военного подразделения Hanbit Union, действующего в Южном Судане, вернулась на родину. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

По их словам, 56 военных прибыли в международный аэропорт «Инчхон» специальным рейсом авиакомпании Asiana Airlines 3 июня в 7:00 по местному времени.

Напомним, что основная часть военнослужащих 11-й группы вернулась в Южную Корею в марте текущего года, а ротация 12-й группы завершилась 1 июня.

Военное подразделение Hanbit Unit является миротворческими силами ООН, созданными совместно с Республикой Кореей и Южным Суданом для восстановления Южного Судана и оказания помощи беженцам. Данное подразделение с 2013 года расположено в городе Бор, провинция Джонглей.