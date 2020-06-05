Москва, , 13:47 — REGNUM Билл Гейтс — особенный человек. Мало того, что формально это самый богатый человек в мире, но мы все знаем, откуда проистекает его богатство, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Он не наследник престола, не открывал месторождений нефти, не получал предприятий в ходе приватизации. Когда компания IBM предложила свою архитектуру персонального компьютера, которой мы до сих пор и пользуемся, ей была нужна операционная система для него.

Стартап Билла Гейтса выиграл тендер на поставку этой операционной системы, и сделал MS DOS — с неё и началось широкое распространение персональных компьютеров. Гейтсом восхищаются — он создал компанию Microsoft, которая предоставила миллиардам пользователей операционную систему для работы с персональными компьютерами. Гейтса ненавидят — ведь любые недостатки стандартной системы, на которой мы все работаем, досаждают миллиардам людей. К тому же, бизнес он вёл по законам бизнеса.

Сейчас Билл Гейтс хорошо подходит на роль вселенского злодея. Ситуация, в которой самый богатый в мире человек отошёл от дел, — неустойчива и непонятна. Чем он вообще занят?!

Официально он занялся полезными, но какими-то не очень глянцевыми благотворительными проектами (он недавно анонсировал туалет для африканских стран, который потенциально может спасти миллионы жизней от эпидемий). Поверить в то, что миллиардер тратит всё своё время на такие полезные, но скучные дела — сложно.

Идея о том, что благотворительные туалеты — это прикрытие, а на самом деле Билл задействован в спецоперации по чипированию человечества, проста и понятна: кто же, если не он? Разве что Apple или Google, но Стив Джобс умер, а основатели Google хотя и отошли от дел, но не столь известны, как Гейтс.

Что касается самих чипов, то думаю, что чипирование неизбежно. С точки зрения производительности — это как допинг, без которого, как утверждают некоторые спортсмены, на соревнованиях сегодня делать нечего. И какая разница — вживят ли нам их в черепную коробку, или в джинсы? Мы и так уже обвешаны устройствами, которые постоянно про нас всё рапортуют.

Сами чипы тут ни при чём, они ни в чём не виноваты. Виновата, в общем, наша установка на потребление — чтобы больше потреблять и выплачивать кредиты, мы должны работать эффективнее. Работать эффективнее без электричества, процессоров и интернета мы уже не можем.

Но мы всё равно хотим больше путешествовать, играть в новые игры, пробовать новые блюда и пристраивать к своим дворцам новые шато. Значит, нам придётся работать ещё лучше — а чипы в этом точно помогут. Поэтому рано или поздно мы сами будем добровольно просить нам их поставить», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения об участии американского предпринимателя Билла Гейтса в мировом заговоре с целью массового чипирования населения Земли назвал глупостью сам бизнесмен.

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