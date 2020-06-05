Йошкар-Ола, , 13:46 — REGNUM В Марий Эл продолжается подготовка к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Глава региона Александр Евстифеев предложил руководителю регионального управления Роспотребнадзора Светлане Булатовой провести тестирование на коронавирус членов всех участковых избирательных комиссий, сообщает пресс-служба правительства республики.

«2 июля наша республика должна быть такой же здоровой, как и 24 июня. Это важно, потому что все возвращаются в дом, где дети и другие члены семьи», — отметил Евстифеев.

Также глава региона обратил внимание на необходимость утилизации использованных средств индивидуальной защиты с соблюдением всех противоэпидемиологических норм. Все избиратели республики будут обеспечены антисептиками, медицинскими масками, на участках будет организован контроль температуры тела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл для голосования по изменениям в Конституцию РФ будут работать 533 участка. В это число входят 13 избирательных участков в местах временного пребывания граждан. В работе избирательных комиссий всех уровней в регионе принимают участие более 5 тыс. человек. В списке избирателей на территории республики по состоянию на 1 января 2020 года внесены 539 829 человек.