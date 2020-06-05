Москва, , 13:48 — REGNUM На службах в храмах Москвы пока нельзя будет целовать иконы. Об этом 5 июня сообщил иеромонах РПЦ Дмитрий Першин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Такие меры предприняты для защиты от заражения коронавирусом. Помимо икон священники не будут давать целовать ни Евангелие, ни крест, ни руку.

«Телесный контакт исключен. Поцеловать руку, приложиться к иконе — сейчас мы этого не делаем. К иконам можно прикладываться лбом или воздавать почитание на расстоянии — не целовать, это важно», — отметил Першин.

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