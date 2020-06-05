Нью-Джерси, США, , 13:45 — REGNUM Крупное обновление 5.0 для игры ShowRunner выйдет уже 9 июня 2020 года. Об этом 4 июня сообщалось на странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/PlaySnowRunner/status/1268574649471950848

В обновлении геймеров ожидают: новая карта, несколько слотов для сохранений и работающие боковые зеркала в консольной версии игры. Патч будет доступен на PC, PS4 и Xbox One.

Напомним, SnowRunner — это симулятор управления грузовиком в экстремальных погодных условиях от студии Saber Interactive. Его релиз состоялся в апреле 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В США перенесли сроки проведения мероприятия Guerrilla Collective

Читайте развитие сюжета: В Bloodborne можно будет поиграть на PC и PlayStation 5?