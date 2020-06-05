Москва, , 13:44 — REGNUM Известный советский и российский актер, народный артист РФ Михаил Кокшенов скончался в Москве в возрасте 83 лет. Об этом 5 июня сообщила его подруга, поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в соцсети Facebook.

«Умер Миша Кокшенов. Светлая память!», — написала на своей странице подруга покойного.

При этом о причинах смерти актера не сообщается.

Напомним, народный артист РФ Михаил Кокшенов, также являвшийся режиссером и сценаристом, родился 16 сентября 1936 года в Москве. Он снялся в более чем 100 фильмах и, как правило, выступал в комических ролях. Актер известен по своим работам в таких фильмах как «Женя, Женечка и «катюша», «Даурия», «Не может быть!», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Самая обаятельная и привлекательная», «Спортлото-82» и других.