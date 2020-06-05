Посёлок городского типа Ракитное, Белгородская область, , 13:44 — REGNUM Щенка победительнице Всероссийского флешмоба «Стихи и песни Победы» подарил губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он исполнил детскую мечту ребёнка, сообщили 5 июня в пресс-службе правительства региона.

Многодетная семья Хвостиковых из посёлка Рактиное стала лучшей в Центральном федеральном округе среди семей, принявших участие во Всероссийском флешмобе «Стихи и песни Победы». О победителях сняли видеосюжет, в конце которого младшая дочка рассказала, что «мечтает о маленькой и лохматой собачке». Детскую мечту исполнил глава региона — 4 июня по поручению Евгения Савченко глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов и заместитель главы района по социальной политике Елена Чефонова вручили девочке шпица.

«Хочу выразить слова искренней признательности и огромной благодарности Евгению Степановичу за исполнение желания моей дочери и могу заверить, что заботиться о новом питомце будем всей семьей», — сказал глава семьи Алексей Хвостиков.

Маленького четвероногого друга девочка назвала Тоффи.