Самара, , 13:43 — REGNUM 89 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, больше всего за минувшие 24 часа было выявлено в Самаре (47 фактов заражения), 17 — в Сызрани и 9-в Тольятти. Еще по три случая заражения зафиксировали в г. Кинели и Волжском районе. По два — в Алексеевском и Челно-Вершинском районах, и по одному в Чапаевске, Жигулевске, Октябрьске, а также в Безенчукском, Нефтегорском и Шенталинском районах.

При этом 47 человек выявили при тестировании больных с внебольничной пневмонией, ОРВИ, еще 24 — при проведении эпидемиологического расследования. А 17 — при профобследовании граждан, которые не имели клинических проявлений инфекции. А одного гражданина выявили после его прибытия из Абхазии.

На 4 июня на учете у врачей находятся 338 человек.

Таким образом, по области было выявлено 2922 случая заражения этой инфекцией. При этом 1282 граждан справились с ней, 23 пациентов с COVID-19 скончались. Всего специалисты провели 183 432 тестов на коронавирус.

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