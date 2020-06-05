Великие Луки, Псковская область, , 13:44 — REGNUM Во втором по величине городе Псковской области — Великие Луки — могут открыть второй в регионе COVID-центр. Об этом 5 июня во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 Псковской области заявила заместитель губернатора Вера Емельянова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Псковской области за последние сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее было 64 новых случая, а двумя днями ранее — 112 случаев за сутки. Общее число фактов инфицирования коронавирусом на Псковщине, с учетом новых данных, — 1163 случая. Десять человек скончались.

В настоящий момент 605 человек госпитализированы в Псковскую городскую больницу, из них 392 — с коронавирусной инфекцией, из которых 258 — с коронавирусной пневмонией. Семь больных находятся на ИВЛ, 213 — с внебольничной пневмонией.

Также 234 пациента находятся на кислородной поддержке, из них 146 —с коронавирусной пневмонией. В межрайонных больницах сейчас находится 71 человек, в псковском госпитале для ветеранов войн — 16.

«Открытие второго COVID-центра планируется в Великих Луках. Это необходимо для того, чтобы у нас был резерв коечного фонда. Чтобы мы всегда знали и понимали, что у нас 30% коечного резерва есть на случай острой необходимости», — отметила Емельянова.

В настоящий момент на место выехали московские медики, которые ранее прибыли в регион для помощи областным коллегам.

Отметим, в настоящий момент в Великих Луках выявлен очаг зараженных среди сотрудников Великолукского мясокомбината. На сегодняшний день положительный результат теста там получил 51 человек.

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