Черкесск, , 13:36 — REGNUM В Карачаево-Черкесии направлена в медицинские организации очередная большая партия средств индивидуальной защиты. Поддержку медработникам, которые борются с коронавирусом, оказала инвестиционно-строительная компания «Кубанское», которая уже не в первый раз заботится о тех, кто находится на передовой по борьбе с опасным вирусом, сообщили ИА REGNUM 5 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

В медучреждения были переданы пять тысяч защитных комбинезонов, 20 тыс. одноразовых масок и 11 300 респираторов. Средства защиты распределили с помощью волонтеров между всеми центральными районными больницами.

Помимо этих организаций, получили адресную помощь Республиканская клиническая больница, детская многопрофильная больница, перинатальный центр, поликлиника города Черкесска и онкоцентр, а также центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

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