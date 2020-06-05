Москва, , 13:43 — REGNUM С 6 июня православные храмы Москвы станут доступны для прихожан, однако условия проведения служб будет отличаться от тех, что были до начала распространения коронавируса. Об этом 5 июня сообщил иеромонах Дмитрий Першин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в храмах будут действовать меры социального дистанцирования. Прихожан в зал будут запускать таким образом, чтобы на четыре квадратных метра помещения приходилось по одному человеку.

«Четыре квадратных метра на человека, открытые окна, чтобы сквозняк все выносил и очень внимательное отношение к тому, чтобы людей не стало больше. Есть указание чтобы те, кто превысил меру, могли молиться, но за пределами храма — на улице около храма и туда выведут трансляцию», — сказал Першин.

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