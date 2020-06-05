Екатеринбург, , 13:33 — REGNUM В Свердловской области ожидают явку на голосование по поправкам в Конституцию больше чем в 60%. Об этом заявил председатель облизбиркома Владимир Русинов на пресс-конференции.

По данным руководителя, голосование организуют с помощью 2491 постоянной комиссии и 41 временной комиссии. Будет подготовлено 3 330 762 бюллетеня.

Русинов подчеркнул, что жителям будет предоставлена возможность голосовать на дому. «Перечень причин для домашнего голосования очень обширный», — добавил председатель.

Явка же ожидается «за 60%», по словам Русинова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области, скорее всего, обойдутся без видеонаблюдения на голосовании по поправкам в Конституцию.