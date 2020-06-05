Москва, , 13:28 — REGNUM На сегодняшний день правоохранительные органы разбираются с инцидентом в Норильске, где произошёл разлив топлива. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что на предмет своевременного и несвоевременного оповещения и работы служб экстренного реагирования в этой конкретной ситуации президент дал поручение правоохранительным органам. Вы знаете, что сейчас они разбираются с этой ситуацией», — сказал Песков.

Он призвал «не забегать вперёд» и дождаться первых итогов разбирательства правоохранительных органов.