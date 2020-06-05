ростов, , 13:28 — REGNUM В Ростовской области памятник героям войны «Прорыв», расположенный в селе Куйбышево, будет восстановлен к 15 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

Мемориал пострадал от рук вандалов в конце 2019 года, однако приступить к его восстановлении удалось только весной 2020 года. Злоумышленники похитили уникальную автономную подсветку, выполненную на основе фотоэлементов. В настоящее время следственные действия завершены.

ИА REGNUM ранее сообщало, что мемориал гвардейцам, прорывавшим немецкую линию обороны на Миусе-фронте в августе 1943 года, был открыт в преддверии 70-летия Великой По­беды — в мае 2015 года в Куйбышевском районе. Автором памятника «Прорыв» выступила молодой скульптор и архитектор Ирина Сорокина. На территории монумента установлен Вечный огонь.

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