Берн, , 13:41 — REGNUM Россия вышла на так называемое плато по распространению коронавируса, однако меры безопасности при планировании массовых мероприятий по-прежнему необходимы. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.

«Россия в настоящий момент показывает плато», — сказала Харрис.

Она добавила, что в стране всё ещё подтверждается большое количество новых случаев. Носителей вируса удаётся выявить в том числе благодаря огромному количеству тестирований.

При планировании массовых мероприятий, отметила Харрис, необходимо провести оценку рисков и проработать меры по предотвращению передачи вируса. Так она ответила на вопрос о том, возможно ли будет в Москве снять ограничения для проведения 24 июня парада Победы.

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