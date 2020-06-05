Самара, , 13:33 — REGNUM Первая репетиция парада Победы прошла в Самаре. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, на аэродроме «Кряж» личный состав продолжает тренировки пеших колонн. В параде пройдут участие порядка 1,7 тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Центрального военного округа.

Отмечается, что совместные тренировки механизированной и пешей колонн будут начаты 8 июня. Тренировки проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. За военнослужащими наблюдают военные врачи. Они обеспечены средствами защиты.

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