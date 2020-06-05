Туркестан, Казахстан, , 13:23 — REGNUM В Туркестанской области Казахстана по инициативе властей Узбекистана планируется построить мечеть на 5 тыс. прихожан, сообщает 5 июня издание «Подробно.uz».

Строительство мечети поддержал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Объект станет подарком для Туркестана. Внутренняя и внешняя отделка будет выполнена в восточном стиле, внешняя часть мечети рассчитана на 3 тыс. человек.

В комплекс также войдет здание для проведения обрядов, планируется построить конгресс-холл, медресе на 180 мест, библиотеку, столовую, спортивную площадку и автостоянку.

Отметим, новые объекты в городе Туркестане строятся по территориальному принципу — каждый регион Казахстана должен реализовать какой-либо проект. В республике принята концепция возрождения города, как исторического и духовного центра тюркского мира.

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