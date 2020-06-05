Архангельск, 5 июня 2020, 13:19 — REGNUM 11 тысяч бесплатных продуктовых наборов получили жители Архангельской области в рамках акции #МыВместе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.
Наборы получили пенсионеры категории 65+ и люди с инвалидностью первой группы. Продуктовая поддержка начала поступать и в труднодоступные из-за паводка районы.
Напомним, продукты для северян были приобретены в рамках реализации социально значимого проекта «Продуктовая помощь». В продуктовые наборы вошли крупы, макаронные изделия, мука, подсолнечное масло, сахар и чай.
Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Организаторы акции — ОНФ, Фонд Росконгресс, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», предприниматели, НКО и неравнодушные граждане.