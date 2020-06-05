Архангельск, , 13:19 — REGNUM 11 тысяч бесплатных продуктовых наборов получили жители Архангельской области в рамках акции #МыВместе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Наборы получили пенсионеры категории 65+ и люди с инвалидностью первой группы. Продуктовая поддержка начала поступать и в труднодоступные из-за паводка районы.

Напомним, продукты для северян были приобретены в рамках реализации социально значимого проекта «Продуктовая помощь». В продуктовые наборы вошли крупы, макаронные изделия, мука, подсолнечное масло, сахар и чай.

«С сегодняшнего дня продуктовую помощь стали получать жители Мезенского и Лешуконского районов. Раньше к ним невозможно было добраться по причине подтопления дорог из-за высокого весеннего паводка. Теперь логистика восстанавливается, и первые 180 продуктовых наборов будут доставлены в деревни и поселения, — отметила директор фонда развития сообщества «Гарант» в Архангельской области Марина Михайлова. — Мы попросили организаторов продлить акцию еще на месяц, чтобы завершить ее в августе».

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Организаторы акции — ОНФ, Фонд Росконгресс, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», предприниматели, НКО и неравнодушные граждане.