Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM Петербургский архив поймали за навязыванием дорогостоящих услуг вместо ответов на запрос граждан об их пропавших во Вторую мировую войну родственниках. Об этом сообщает 5 июня региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

В УФАС пожаловался петербуржец, который обратился в архив, чтобы найти сведения о прадеде, пропавшем без вести по время Второй мировой.

По прейскуранту архива информационное письмо о наличии или отсутствии сведений по запросу стоит 1 тыс. 303 рубля. Архивное дело нашлось, но петербуржец получил только перечень документов без указания реквизитов дела. Утверждается, что подобная информация может быть предоставлена «только в дополнительном информационном письме», за что гражданину предложили доплатить еще 2 тыс. 410 рублей.

Однако, указывают антимонопольщики, законодательство РФ в архивном деле предусматривает только ответы на запросы в виде: архивной справки, архивной выписки, архивной копии и информационного письма. Росархив также рекомендует брать за информационные письма с кратким ответом 238 рублей, с рекомендацией о возможных местах хранения документов по теме запроса — 594 рубля, с изложением результатов поиска — 1 тыс. 188 рублей. Архивные справки должны стоить около 1 тыс. 188 рублей, копии и выписки — 356 рублей.

«Петербургский архив занимает доминирующее положение на рынке предоставления платных услуг по исполнению тематических запросов, что в соответствии с Законом о защите конкуренции запрещает организации навязывать не предусмотренные действующим законодательством условия предоставления сведений об архивных документах», — указали в УФАС.

Ведомство нашло признаки нарушения Закона о защите конкуренции и выдало предупреждение Центральному госархиву историко-политических документов Петербурга.

Теперь до 15 июля архив должен будет изменить свой прейскурант, сделав цены экономически обоснованными.