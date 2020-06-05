Вашингтон, , 13:14 — REGNUM Американская компания Ford объявила, что представит возрожденный Ford Bronco в июле 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса Ford уже несколько раз переносил дебют этой модели. На этот раз автопроизводитель назвал только месяц, когда будет представлено авто. Информация о конкретной дате появится чуть позже.

Bronco будет продаваться в кузовом на три и пять дверей. Причем точно также продаются конкурирующие с ним модели — Jeep Wrangler и Land Rover Defender.

Автопроизводитель создал внедорожник с прекрасными вседорожными характеристиками. Кроме того, новинка получила массу электронных ассистентов.

По предварительным данным, в линейке агрегатов у Ford Bronco будет наддувный двигатель EcoBoost на 2,3 л, а также шестицилиндровый мотор на 2,7 л, как у Ford F-150. Мощность последнего составляет 329 «лошадей» и 542 Нм крутящего момента. Агрегатироваться движки будут с семиступенчатой «механикой» или с десятиступенчатой автоматической трансмиссией.

Напомним, в мае 2020 года американский производитель Ford запустил в Мексике производство возрожденного внедорожника Ford Bronco в исполнении Sport.

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