Астрахань, , 13:12 — REGNUM В Астраханской области 5 июня зарегистрирован ещё один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Житель Камызякского района 1953 года рождения до госпитализации шесть дней находился дома на самолечении. 12 мая его доставили в больницу и диагностировали двустороннюю пневмонию. Тест на коронавирусную инфекцию также показал положительный результат. 24 мая состояние пациента ухудшилось, и его из Камызяка доставили в реанимационное отделение Александро-Мариинской областной клинической больницы, в котором он провёл семь суток. Несмотря на усилия медиков, мужчину спасти не удалось.

Всего на территории Астраханской области зарегистрировано 20 смертей пациентов с COVID-19.

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