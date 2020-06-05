Тюмень, , 13:09 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 5 июня выявлено 1 834 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 1 010 человек, 10 скончались.

В региональном штабе отмечают, что темпы прироста заражения коронавирусом в области снижаются. По тяжести течения преобладает бессимптомное инфицирование — 51%. Вторую позицию занимает ОРВИ — 37%, третью внебольничные пневмонии — 12%.