Москва, , 13:06 — REGNUM Эпидемия коронавируса в значительной степени изменила структуру волонтерского движения в России. Да и сами общественники повзрослели — как в прямом, так в переносном смысле слова. Средний возраст участников Всероссийской акции «Мы вместе» составляет 30−40 лет, а их проекты стали сложны и ещё более социально значимы. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», руководитель центра координации региональных волонтерских штабов «Мы вместе» Павел Савчук.

ИА REGNUM: Какую роль волонтерская деятельность играет в современной России?

Павел Савчук: Если бы этот вопрос мне задали лет шесть назад, то я бы сказал, что она играет незначительную роль или что это трудно определить, или что речь идёт о воспитательной роли для студенческого сообщества высших учебных заведений. Потому что раньше волонтерство было молодёжным движением. Но теперь мы видим значительные изменения в структуре добровольческого движения. Большое влияние на эту трансформацию оказала эпидемия коронавируса.

Если говорить о среднем возрасте волонтёра, которые сейчас задействованы в рамках акции «Мы вместе», то это — 30−40 лет. И 45% волонтеров именно такого возраста. У нас такого никогда не было, у нас средний возраст волонтёра ранее составлял 19−26 лет. Говорю это из своей практики (в волонтерской деятельности я работаю больше семи лет).

Недавно президент РФ проводил встречу с участниками акции «Мы вместе», была учреждена отдельная награда для волонтеров и добровольцев, расширен перечень причин для вручения знака отличия «За благодеяние». Один из пунктов это — участие в добровольческой деятельности и бескорыстный помощи людям. Это высокая оценка волонтерской деятельности, которая стала яркой, активной, эмоционально заряженной и энергетически сильной частью гражданского общества.

Волонтёры стали реальными создателями новых проектов и теми людьми, которые вносят позитивные перемены в жизнь, они стали настоящими партнёрами государства. Волонтёры это не просто молодые ребята, которые работают на стадионах и помогают рассадке зрителей. Речь идёт об очень глубинных, социально значимых проектах. Опять же — из недавнего: правительство РФ утвердило выплаты тем волонтёрам, которые взяли под опеку лиц в социальных учреждениях. Понятно, что это такая непростая работа, на которую идут волонтёры. В целом значимость волонтёрской деятельности в обществе очень высокая — как в воспитательном плане, так и в плане получения новых навыков и знаний.

ИА REGNUM: Что вам удалось сделать за время карантинных мероприятий?

Павел Савчук: На данный момент растёт как число обращений (их уже более 3,4 млн), так и число выполненных заявок. Ежедневный прирост по обращениям — это где-то 16, 20, 25 тысяч — в зависимости от дня недели (на выходных их больше иногда). Всего помощь получили 2 823 596 человек.

Я напомню, что одна из основных и главных задач нашего проекта — это адресная помощь в покупке продуктов и лекарств, но не только это. Проект уже давно расширился и стал таким движением неравнодушных людей, которые объединили вокруг себя 116 тысяч волонтеров по всей стране.

На горячей линии могут помочь с вопросами по коронавирусу, оказать психологическую и юридическую помощь и поддержку. Можем перевести вопрос на горячую линию Пенсионного фонда или Роспотребнадзора, Ростуризма или сайта «стопкоронавирус.рф», Сбербанка. Конечно, поступает обратная связь, слов благодарности становится всё больше и больше, для нас это очень важно.

В рамках акции «Мы вместе» на базе Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» создан благотворительный фонд. На данный момент общая сумма этого фонда составляет 1 миллиард 738 миллионов 74 тысячи рублей — это пожертвования физических и юридических лиц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине апреля волонтеров, участвующих в акции «Мы вместе», насчитывалось порядка 78 тыс. человек. Причём поступающие заявки волонтёры стараются отрабатывать так, как если бы помогали собственным беспомощным родственникам.

Ранее в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Павел Савчук признался, что когда он поехал, чтобы приобрести пенсионерке стиральный порошок, пришлось обойти не один магазин, чтобы найти именинно тот, который требовался.

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