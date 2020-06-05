Берлин, , 13:03 — REGNUM Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест ещё одного гражданина Германии по делу о нарушении эмбарго против России. Как следует из заявления ведомства, речь идёт об Александре О., обвиняемом в отмывании денег.

Следствие считает его сообщником Александра С., арестованного в феврале 2020 года по обвинению в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности ФРГ, в частности в нарушении эмбарго на поставки военного оборудования и оборудования двойного назначения в Россию.

Известно, что последний руководил фирмой, зарегистрированной на юге Германии, и, по версии следствия, поставлял станки военному потребителю в России через подставных покупателей. При этом половину прибыли от этой аферы получил новый подозреваемый. В прокуратуре ФРГ уверены, что мужчина знал об обстоятельствах сделок своего бизнес-партнера.

Отмечается. что пока подозреваемый находится на свободе.

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