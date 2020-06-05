Владикавказ, , 12:59 — REGNUM В Северной Осетии ведутся ремонтно-восстановительные работы в двух районах, пострадавших от удара стихии 3 июня. За минувшие сутки аварийные бригады частично восстановили газо-, водо‑ и электроснабжение, убрали с улиц поваленные деревья, помогли откачать воду гражданам, проживающим в подтопленных домах.

Об этом сообщил 4 июня в ходе совещания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций начальник Главного управления МЧС РФ по РСО-Алания Александр Хоружий. По его словам, в течение суток была проведена оценка нанесенного ущерба, восстановлена работоспособность водозабора, расчищена дорога к аэропорту Владикавказ. Также был проведен демонтаж поврежденных ветром элементов кровель, столбов ЛЭП.

Работы по восстановлению нормальной жизнедеятельности продолжены сегодня, 5 июня. Всего к ним привлечено 303 человек, в том числе от МЧС — 125 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии в результате штормового ветра с ливнями и градом произошли массовые отключения света, газа и водоснабжения в ряде районов. особенно пострадали Правобережный и Ардонский районы, где был введен режим ЧС.

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