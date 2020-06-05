Москва, , 13:05 — REGNUM Необходимо закрепить в Конституции, а не в отдельных законах поправку о защите животных, потому что Конституция — это основной закон страны и, исходя из него, можно работать над другими нижестоящими документами — нормативными актами или поправками к законам, заявила корреспонденту ИА REGNUM актриса, теле‑ и радиоведущая Илона Броневицкая.

«Необходимо закрепить в основном документе, потому что в нашей стране сейчас абсолютно нет ответственного обращения ни с животными, ни с детьми. Вообще ответственность — это слабое место в России в отношении всех сфер жизни.

Я считаю, что человек советский отличается от человека новой формации именно тем, что у советских людей было каким-то волшебным образом очень развито чувство ответственности. В наше время оно отсутствует.

Поэтому если мы уже воспитали таких людей, которые могут выбрасывать на улицу своих детей, то что можно говорить о животных, они следствие. Животные — это показатель, это некое мерило социума.

Отношение к животным выказывает разные другие стороны жизни, оно показывает, какие люди живут в этом мире и какими законами они руководствуются.

Поэтому ответственность за животных, прописанная в Конституции, может дать возможность закрепить эту ответственность на государственном уровне. Тогда, может быть, граждане меньше станут выбрасывать на улицу животных.

СМИ кричат, что в стране много бродячих животных. Но есть поговорка: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Ответственность за животных совершенно необходима. К этому давно пришли некоторые страны.

Когда заканчивается дачный сезон, многие дачники оставляют собак. Некоторые граждане говорят, что надо вызвать отстрел. Это ненормально. А не надо ли фигурально отстрелять, публично наказать дачников в рамках законодательства, чтобы они не бросали собак. Это было бы проще.

Дачники оставляют животных, а государство потом тратит бюджетные деньги на то, чтобы бороться с этой проблемой. Надеюсь, закрепленная в Конституции ответственность за животных позволит сократить бюджетные траты», — высказала свое мнение Илона Броневицкая.

Читайте подробнее: Голосование по изменениям в Конституцию РФ пройдёт 1 июля — все новости