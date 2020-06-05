Москва, , 12:53 — REGNUM Руководство предприятия КамАЗ выпустило распоряжение-постановление, согласно которому корпоративный отпуск сотрудников автокомпании перенесен на 17−30 августа текущего года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Первоначально двухнедельный отпуск работников завода был запланирован на период с 20 июля по 2 августа нынешнего года, однако в связи с необходимостью выполнения большого объема заказов, топ-менеджеры предприятия решили перенести дату ежегодного оплачиваемого отпуска.

Заказы на продукцию КамАЗа выросли благодаря работе службы продаж компании. Кроме того, хорошим продажам способствовали меры поддержки спроса на коммерческую технику, принятые правительством России.

Напомним, в апреле 2020 года в РФ было продано 1,8 тыс. новых грузовиков КамАЗ, что на 27,5% меньше, чем в апреле 2019 года.

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