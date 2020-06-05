Волгоград, , 12:53 — REGNUM Подходит к концу карантин в трёх отделениях больниц скорой медицинской помощи №№ 15 и 25 Волгограда. Уже 8 июня здесь планируют начинать принимать плановых пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.

В больнице СМП № 15 закрыто на карантин хирургическое отделение. Всех пациентов, которым требовалась экстренная хирургическая помощь, направляли в больницу СМП № 25 и Волгоградскую областную клиническую больницу № 1. В общей сложности там есть 100 коек, что достаточно для оказания медицинской помощи поступающим пациентам. В хирургическом отделении 15-й больнице за весь период карантина выявлено два положительных теста у медицинских сотрудников и у трёх пациентов, их госпитализировали в 22-ю больницу. 5 июня в отделении заканчиваются карантинные мероприятия, и оно с 8 июня готовится принять плановых пациентов.

В больнице СМП № 25 были закрыты сосудистое и эндокринологическое отделения. Сейчас там проходит окончательная дезинфекция помещений. 8 июня планируется открыть для приёма пациентов сосудистое отделение. Четвёртое отделение реанимации и интенсивной терапии больницы работают в ограниченном режиме. Ни у пациентов, ни врачей не зафиксирована коронавирусная инфекция, это подтверждено лабораторными исследованиями.

Все остальные отделения больницы СМП № 25 работают без ограничений.