Красногорск, 5 июня 2020, 12:50 — REGNUM В Подмосковье могут перенести выдачу путевок на санаторно-курортное лечение на 1 квартал 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Перенос может коснуться 3 тыс. путевок на летний и осенний отдых. Как пояснил член комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Евгений Аксаков, в 2020 году в регионе было закуплено 11 тыс. путевок, на эти цели из бюджета выделили почти 256 млн рублей. Однако из-за введения режима самоизоляции выдачу путевок приостановили.
По словам депутата, порядка 3000 путёвок требуют переноса на более поздний период.