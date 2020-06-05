Красногорск, , 12:50 — REGNUM В Подмосковье могут перенести выдачу путевок на санаторно-курортное лечение на 1 квартал 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Перенос может коснуться 3 тыс. путевок на летний и осенний отдых. Как пояснил член комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Евгений Аксаков, в 2020 году в регионе было закуплено 11 тыс. путевок, на эти цели из бюджета выделили почти 256 млн рублей. Однако из-за введения режима самоизоляции выдачу путевок приостановили.

«В настоящее время медицинские учреждения Подмосковья закрыты для профилактического приема граждан. Санаторно-курортные карты не оформляются, поэтому заезды в организации с 29 марта по 25 июня 2020 года приостановлены», — отметил Аксаков.

По словам депутата, порядка 3000 путёвок требуют переноса на более поздний период.