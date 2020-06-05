Краснодар, , 12:49 — REGNUM 45-летняя женщина с положительным тестом на коронавирус скончалась в Краснодаре, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.

Женщина почувствовала себя плохо 1 мая, у неё повысилась температура, появился кашель. 4 мая уже с двусторонней пневмонией и острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью женщину госпитализировали в горбольницу №1.

«Из-за возникшей дыхательной недостаточности женщина была переведена в реанимацию, с 16 мая находилась на ИВЛ. 26 мая ее перевели в специализированную клиническую инфекционную больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентку не удалось», — говорится в сообщении.

Всего, как сообщало ИА REGNUM, на 5 июня в Краснодарском крае скончался 41 пациент с коронавирусом.