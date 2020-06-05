Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге отправили под домашний арест пластического хирурга, которого обвиняют в смерти пациентки после незаконно сделанной ей операции. Об этом 5 июня информирует объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Прощание с Софией Снигиревой состоится 5 июня на Смоленском кладбище Фото: Немецкая семейная клиника /vk.com/german.clinic

Как сообщало ИА REGNUM, смерть 62-летней пациентки наступила после пластической операции в одной из частных клиник Васильевского острова.

Как установило следствие, у этой клиники не было лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия», также она не была оснащена необходимым оборудованием и не имела условий для подобных хирургических вмешательств.

В результате после операции 31 мая женщина почувствовала себя плохо, ее госпитализировали в государственное медицинское учреждение, где она скончалась на следующий день. По предварительным данным, смерть потерпевшей наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери.

5 июня Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Гурама Папиашвили. Его обвиняют в выполнение работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

«Обвиняемый против домашнего ареста не возражал. Срок меры — 03.08.2020», — сообщили в суде.

Как сообщили на официальной странице частной клиники, погибшей оказалась 62-летняя известный врач-педиатр София Снигирева. Кандидат медицинских наук, руководитель педиатрического отделения, замглавврача данной клиники.

В свою очередь, по данным открытых источников, пластический хирург Гурам Папиашвили специализируется на эстетической, пластической хирургии. Окончил Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова (выпуск 1984 года), интернатуру в Тихвинской ЦРБ Ленинградской области (1985 год), ординатуру в Ленинградском Институте усовершенствования врачей-экспертов, кафедра хирургических болезней (1990 г.). Опыт работы 30 лет, высоко ценится клиентами.

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