Мальмё, Швеция, , 12:58 — REGNUM Вечером 4 июня в Мальмё, расположенном на юге Швеции, завершилась демонстрация, посвященная теме полицейского насилия. Собравшиеся пришли на городской пляж с плакатами «Жизни черных важны» (Black lives matter), тем самым поддержав не прекращающиеся уже неделю акции протеста в США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом 5 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

В 18:00 по местному времени протестующие собрались на одном из городских пляжей в Мальмё, после чего за считанные минуты их численность превысила 50 человек, максимальное количество участников в соответствии с установленными ограничениями на проведение публичных массовых акций в Швеции во время пандемии коронавируса. Полиция не стала вмешиваться в происходящее. Через полтора часа протестующие начали расходиться и направились в центр города.

В 19:52 полиции пришлось оттеснить толпу, собравшуюся на одной из городских площадей. Тем не менее, никаких инцидентов сопротивления действиям стражей правопорядка зафиксировано не было. Действия полицейских, сопровождавших протестующих по всему маршруту от пляжа до центра города, были сдержанными. К моменту активных действий полиции, заключавшихся в рассечении толпы и выдавливании групп протестующих с площади, на месте насчитывалось около 1 000 участников акции. Мирное завершение акции и отсутствие насилия протеста также подчеркивается фактом, что во время действия полиции не был задержан ни один из ее участников.