Москва, , 12:45 — REGNUM Масштабная дезинфекция всех дорог и общественных мест пройдет в Москве в субботу, 6 июня. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Это будет одиннадцатая по счету масштабная дезинфекция в Москве. «Главная цель таких тотальных дезинфекций — профилактика распространения коронавирусной инфекции», — отметил Бирюков.

Заммэра уточнил, что в работах примут участие около 70 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства, они обработают более 300 миллионов квадратных метров различных площадей. В местах, недоступных для техники, дезинфекцию будут выполнять вручную.

В работах будет задействовано более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники и около 10 тысяч различных распылителей.

Дезинфицирующими растворами обработают все дороги, тротуары, парковки, дворовые территории, межквартальные проезды, площадки перед входом в метро и вестибюли станций. Особое внимание уделят дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, а также пешеходных переходов (подземных и надземных).

Бирюков отметил, что используемые дезинфицирующие растворы безопасны для людей и животных.