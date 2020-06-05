Севастополь, , 12:43 — REGNUM В Севастополе за сутки выписали из больниц четырёх пациентов после перенесённого коронавируса. Об этом 4 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

«За минувшие сутки после выздоровления выписано четыре человека. С начала пандемии выздоровело 145 граждан», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки у двух жителей Севастополя подтвердили положительные результаты тестов на коронавирус. С начала пандемии в городе у 173 человек выявили новую инфекцию.

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