Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM Жителям Ростовской области синоптики пообещали жаркие выходные. Так, в период с 6 по 7 июня днём воздух прогреется до +34 градусов, передаёт ИА REGNUM.

Согласно прогнозу, размещённому на сайте Гидрометцентра РФ, в первые выходные дни июня осадков не ожидается. Установится по-настоящему летняя погода. В дневные часы столбики уличных термометров поднимутся до +33 — +34 градусов, скорость ветра не превысит трёх метров в секунду.

В ночные часы на Дону ожидается также безветренная погода. Минимальная температура составит +19 градусов.