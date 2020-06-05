Москва, , 12:38 — REGNUM Эпидемия коронавируса все меньше заботит аудиторию Telegram-каналов. Зато подоспели новые катаклизмы: рекордные дожди, мутировавшие клещи, торнадо «Гузель». 2020 год не перестает удивлять.

Центральный федеральный округ

Страна постепенно выходит из режима ограничений. Однако многим давно привычным вещам грозят серьезные перемены. Даже «Макдоналдсу» приходится обновлять концепцию. «Забежать, чтобы перекусить фастфудом, уже не получится. Теперь «Маки» будут больше похожи на дорогие рестораны, где у входа нас приветливо встретит «швейцар», открывая дверь, чтоб мы лишний раз не коснулись поверхности дверной ручки. Готовые заказы вам лично принесет сотрудник McDonalds и оставит на свободном столике, чтобы соблюсти меры бесконтактной передачи», — пишет канал «На Рублевке».

Тем временем в Москве ликвидируют последствия дождей, в том числе самого сильного ливня за последние семьдесят лет. Обильные дожди привели к тому, что реки, озера, пруды вышли из берегов. По дачным участкам над газонами снуют рыбы, по детским площадкам в столице плавают на надувных лодках. «Кажется, москвичи так сильно хотели на море во время самоизоляции, что их желание исполнилось», — иронизирует «Город по умолчанию».

В Воронеже в юбилейный год Победы, наконец, законсервировали здание ротонды — корпуса больницы, который стал единственным зданием, сохранившимся в Воронеже после немецкой оккупации. Развалины почти античного вида давно стали памятником истории и культуры, но только сейчас их смогли законсервировать и предохранить от дальнейших разрушений, сообщает «Черноземец».

Северо-Западный федеральный округ

«Ночной губернатор» обсуждает громкий скандал в Петербурге, где над Вечным огнем несколько хулиганов поджарили сосиски. Автор канала интересуется, не пора ли вообще убрать из центра братскую могилу революционных рабочих и матросов. «Сказанное не отменяет необходимости показательно отшлепать «барбекюшников», но для братской могилы явно можно найти место получше, чем центр города», — пишет автор канала.

Приволжский федеральный округ

В Татарстане засняли на видео зловещий смерч. «Это, конечно, не американские торнадо, но имя у этого урагана уже есть. «Гузель», — рассказывает канал «Еду в Татарстан».

В Казани широко распространилось другое видео, на котором сотрудники Росгвардии выводят со школьного двора выпускников, которые хотели сделать на асфальте рисунок, посвященный нереализованному «Последнему звонку». Получился совсем уж грустный праздник прощания со школой. Хотя, полагает «Итиль», «эмоциональный контекст» в данной новости «уж слишком преувеличен».

В Перми фотографы устроили настоящую засаду возле символических часов, показывающих, сколько времени осталось до трехсотлетия города. На днях оставалось 1111 дней, 11 часов, 11 минут, 11 секунд — или — 1111:11:11:11. «Красивая цифра», — справедливо отметила «Интересная Пермь«

А вот в нынешнем году 12 июня, День города, Пермь отметит без массовых мероприятий, в онлайн-формате. «Хотелось бы, чтобы в руководстве Перми озвучили суммы экономии от отмены Дня города. Уверен, организация онлайн-мероприятий и мини-концертов дворового формата, о которых заявлено, стоит на порядок меньше общегородского уличного праздника. Логично было бы обозначить разницу в затратах», — предлагает «Пермский глобус».

В Самарской области появился новый автомагазин для деревень. Из фургона торгуют продуктами и товарами первой необходимости. «Злой самаритянин» полагает, что автолавки скоро переживут второе рождение: «Последние десятилетия народ мигрировал только в одном направлении — из деревни в город. Похоже, коронавирус наметил встречный вектор. Как оказалось, в деревне и спокойнее, и безопаснее, да и продукты с каким-то интересным вкусом, не как в городе».

Уральский федеральный округ

«Челябинск» рассказывает курьезную историю про храм Александра Невского, который из-за реконструкции вынужден переехать в здание, где раньше располагались ночные клубы и салон эротического массажа. У здания кроме того замечательное прозвище. В городе его называют «утюгом» за нестандартную вытянутую форму.

Усть-Катавский вагоностроительный завод решил производить необычные лифты. Перед началом движения они станут говорить голосом Юрия Гагарина «Поехали!», а во время движения проигрывать музыкальные композиции, сообщает «ЯсУрала».

Сибирский федеральный округ

«Сибирский цирюльник» пишет про новую напасть 2020 года. В Новосибирской области появился гибридный клещ. Генетический анализ показал, что клещ опаснее для человека, чем остальные. Он переносит больше заболеваний и распространен весьма широко.

«Сибирский панк» радуется, что Омской области повезло получить красивый новый код для автомобильных номеров — 555. «Добро пожаловать на крупнейшие в Сибири гонки на понтах», — шутит канал.

Южный федеральный округ

История из Сочи, прямо ко дню рождения А.С. Пушкина. У пожилого жителя украли «рукопись Пушкина». Потерпевший стал подозревать в злодеянии бывшую сожительницу, сумму ущерба оценивал в 75 миллионов рублей. Даму задержали, рукопись нашли. Вот только «Пушкин», как сообщает «Кубанская телега», оказался ненастоящий. Искусствоведы сообщили, что рукопись уже появлялась в их поле зрения и была признана фальшивой.

Все уже привыкли к граффити на домах и заборах. А недалеко от Сочи художники прямо на отвесной белой скале нарисовали живописное граффити с водопадом. Об этом сообщила «Живая Кубань».

Северо-Кавказский федеральный округ

По Северному Кавказу пронесся мощный ураган с градом, ливнем, громом и молнией. «Папаха горца» пишет, что уровень воды в ряде водоемов превысил критическую отметку, со многих зданий сорваны крыши, нарушены коммуникации, имеются прочие многочисленные технические повреждения: «Информация о жертвах отсутствует и, дай Бог, чтоб таковых не оказалось».

Дальневосточный федеральный округ

В Магадане грустная новость. Голосовой помощник «Яндекса» Алиса научилась писать картины. «Смотровая вышка» попросила Алису нарисовать Колыму и другие города страны — Екатеринбург, Владивосток, Сочи. Все получились ярким и жизнерадостным, кроме Магадана. «Это тот самый момент, когда даже нейронная сеть видит тебя в черно-белом цвете», — печалится автор канала.

«Якутия 2100» сообщает, что в стоимость авиабилетов Благовещенск-Москва теперь не будут включать питание. Его придется оплачивать отдельно, хотя многие об этом не подозревают. «Восемь часов (!) без еды — отличная возможность похудеть! Постковидный мир, ты ужасен — верните нам тучные годы!» — пишет канал.

Такие истории рассказывали в Telegram’е на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.