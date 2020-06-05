Москва, , 12:35 — REGNUM В связи с отмечаемым сегодня, 5 июня, Днём эколога, корреспондент ИА REGNUM пообщался с российским учёным, экономистом, экологом, гидрологом, членом-корреспондентом РАН Виктором Даниловым-Данильяном. Он рассказал о положительных и негативных сторонах коронавирусных карантинных мероприятий для окружающей среды. Увы, вторых оказалось гораздо больше. Однако, что касается разлива дизельного топлива в Норильске, то учёный напомнил: подобное уже происходило 23 года назад и последствия были ещё более существенными.

«В Москве и крупных городах заметно снизилось загрязнение воздуха — на 20−30% — как минимум. Но, я думаю, что всё очень быстро восстановится. Это данные за апрель (за май данных ещё нет), а ведь в конце мая гораздо больше ездили. С моей точки зрения, гораздо более существенно (это — крайне негативный фактор), что на карантине оживилось всё жулье, которое стремится построить там, где строить нельзя, вырубить лес там, где этого нельзя делать. Оно воспользовалось карантинным режимом, осуществив новые незаконные рубки и новые незаконные постройки. Думаю, что этот урон гораздо более существенен, потому что он в некотором роде — навсегда. Сокращение загрязнения воздуха — это временное явление, понятное дело — пандемия кончится, и кончится это улучшение, всё вернётся на круги своя. А вырубленный лес не вырастет, и постройки сносить никто не будет, у нас это не практикуется.

А то, что произошло в Норильске, — это самая настоящая локальная экологическая катастрофа. Между прочим, она у нас не первая. Почему-то никто не вспоминает, что у нас было хуже. В 1997 году был разлив из-за порыва нефтепровода в Коми, когда вылилось 113 000 тонн паронефтеводяной смеси. Там нефть очень густая, и, чтобы она текла, её надо подогревать. Сколько из этого приходилось на нефть — до сих пор не смогли толком оценить, но по-видимому — 40 тысяч тонн. Это в два раза больше, чем в Норильске.

Правда, в Норильске разлили солярку — это лучше, потому что она растекается хуже. А там нефть была — с высоким содержанием парафина, она тоже плохо текла. Но тем не менее там ущерб был колоссальный. И для того чтобы справиться с последствиями той катастрофы, российское правительство взяло заём у Мирового банка в размере $90 000 000. И вот об этом уже никто не помнит, хотя события происходили 23 года назад.

Увы, память у людей стала короткая, специалистов не слушают, на экспертов плюют. Вот мы как живём. Нет у нас никакого экологического позитива, и нечего врать! Устраивать все эти «года экологии» — это все пыль в глаза. Это — пиар в чистом виде».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель и первые недели мая в России были объявлены нерабочими. Регионы ушли в самоизоляцию, а школьники и студенты стали учиться дистанционно. За это время, судя по официальным данным, из-за снижения выбросов загрязняющих веществ от фабрик, котельных, заводов и автомобилей концентрация вредных газов в атмосфере сократилась в несколько раз. Особенно заметно очистился воздух в Братске, Череповце, Магнитогорске, Медногорске и Норильске. Что касается ликвидации разлива дизельного топлива в Норильске, то в МЧС РФ 5 июня заявили о том, что место разлива локализовано, для расчистки грунта и реки задействованы спасатели Росморречфлота и 100 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области.

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