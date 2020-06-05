5 июня 2020 | Время чтения 6 мин

Громкий случай насильственного изъятия детей из многодетной семьи в Оренбуржье бурно обсуждают в сети. Очередной выпуск передачи «Пусть говорят» Первого канала был посвящён этой истории. После просмотра передачи член Общественной палаты РФ, судья в почетной отставке Людмила Виноградова высказала мнение о произошедшем, указав на странное поведение чиновников.

Людмила Виноградова, , 16:13 — REGNUM «Почему вы говорите, что если есть опрелости, то мы сейчас всю страну заберём? Потому что у обычных детей опрелости — это единичная какая-то проходящая вещь».

Ребёнок Цитата из кф Малыш. Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США

Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов

Сегодня, 5 июня 2020 года, в 9:20 по местному времени в Домбаровском районном суде Оренбургской области прошло слушание по нашумевшему делу по жалобе Лихтенвальд Алены, привлечённой к административной ответственности по ст. 5.35 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) за якобы неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов своих пятерых несовершеннолетних детей (на момент публикации статьи на сайте суда не была указана информация о результатах заседания). Далее мать ждёт суд по ограничению в родительских правах.

В передаче «Пусть говорят», показанной 4 июня 2020 года на Первом канале, журналисты с экспертами пытались разобраться в причинах отобрания четверых младших детей из семьи Лихтенвальд, но пространные объяснения министра образования Оренбургской области Алексея Пахомова и уполномоченного по правам ребёнка в Оренбургской области Анжелики Линьковой ничего вразумительного к видеосюжету самого отобрания не добавили. Причём, если к кандидату экономических наук, окончившему Уральский государственный технический университет по специальности «мировая экономика», назначенному на должность министра образования 5 декабря 2019 года, вопросов нет, поскольку они не в сфере его компетентности, то к уполномоченному по правам ребёнка есть, несмотря на то, что заступила она на должность в конце мая 2020-го. Поскольку она не случайный человек, так как имеет опыт практической работы в правоохранительных органах.

Анжела Линькова Deti.gov.ru

А вопрос к Линьковой такой: почему дети не были возвращены родителям немедленно, как только она «разобралась» в ситуации?

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Инцидент с отобранием детей произошел в посёлке Тюльпанный Красночабанского сельсовета Домбаровского района. В Следственном комитете заявили, что постановление об отобрании детей было подписано главой района Валерием Швиндтом, вынесено оно было в связи с непосредственным риском обрушения потолочного перекрытия в жилище семьи.

На деле никакой вины Алёны Лихтенвальд в предъявленном ей обвинении в административном правонарушении не усматривается. Не она рушила своё жилище, ей его в таком виде продали с разрешения органов Пенсионного фонда на средства материнского капитала. А в том, что не смогла найти денег на дорогостоящий ремонт при наличии пятерых малолетних детей и отсутствии постоянного заработка мужа, так и вообще её упрекнуть нельзя. При чём же тут отобрание? Или это такая социальная помощь гражданам взамен решения вопроса об улучшении жилищных условий многодетной семьи?

Прихваченные благодаря видеоролику с поличным чиновники начали «путаться в показаниях». Как сообщил прокурор Домбаровского района, на должностных лиц возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ за халатность. За что бы вы думали? За то, что ранее «мер» не приняли. А народ-то ждёт справедливости, когда понесут наказание лица, превысившие свои должностные полномочия!

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По словам Пахомова, в сложившейся ситуации отобрание было единственной возможной адекватной мерой «по линии здравоохранения» (то есть уже не по линии аварийности жилья? — прим. авт), поскольку в 2018 году ребёнок Лихтенвальд заболел пневмонией, что выявил врач в ходе патронажного обхода, а сигнала от родителей не было (что же полтора года ждали, не отбирали, если было за что?!).

19 мая 2020 года младшего ребёнка (трёхмесячного) показали врачу. Ребёнок, которому двух лет нет, находился в памперсе.

«Памперс был полон продуктов жизнедеятельности ребёнка, грязные пелёнки, в доме стойкий запах мочи (немудрено при пятерых-то малолетних детях и без регулярного водоснабжения — прим. авт). Когда ребёнка, более старшего, распеленали, вот те самые опрелости. Почему вы говорите, что если есть опрелости, то мы сейчас всю страну заберём? Потому что у обычных детей опрелости — это единичная какая-то проходящая вещь», — возмутился министр образования на замечание эксперта Элины Жгутовой, присутствовавшей на передаче.

Высказанные в сети мнения по этому резонансному случаю разделились. Кто-то искал криминальный след сговора семейства с продавцами дома, наверное, «отмывшими» деньги, кто-то заподозрил родителей в постановке «видеофильма» под «раздачу опеке», а кто-то собрался лечь костьми, но добиться справедливости, прочувствовав глубину горя родителей. По результатам анализа публикаций в СМИ всё же выходит, что напрасно была причинена травма родителям и детям. Поторопился глава администрации со своим постановлением, за что и поплатился потерей должности.

Алексей Пахомов Zaksob.ru

Некоторые участники передачи наводили тень на родителей, намекая, что они применяли рукоприкладство. Однако выступившие в онлайн-формате медицинские работники так и не объяснили, какой степени тяжести было состояние поступивших в больницу детей. Почему же так быстро их перевели в дом малютки? Видимо, в действительности кроме обычных синячков, имеющих место у каждого начинающего ходить ребёнка, и опрелых попок ничего не обнаружили? Ах, да! Они отметили, что дети были полураздеты и без носочков! Но претензии-то не по адресу. Разве не полицейские вырвали детей из рук родителей, а мать (беременную шестым ребёнком, перенесшую кесарево сечение) завалили на диван, закрутив за спину руки и надев наручники?

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Многодетная мать объясняла: «Ополчились власти против нас, скорее всего, из-за того, что мы часто жаловались, например, на то, что в посёлке летом постоянно нет воды. Все молчат, а у нас маленькие дети, как без воды в жару? Общественный транспорт в село не ходит. До ФАПа в Красном Чабане пешком идти пять километров. В самом Тюльпанном нет ничего, хотя население более тысячи человек».

Отец детей также считает, что все напасти на семью начались с его жалобы на медицинского работника, которая в 2019 году несколько раз приходила в дом и не могла поставить диагноз его маленькому сыну. В конце концов дело дошло до реанимации, ребёнок был госпитализирован из-за развившейся пневмонии.

«И буквально сразу к нам приехали органы власти, представители КДН, сотрудники полиции, составили на нас акт, что мы довели ребёнка до такого состояния и не обращались за медицинской помощью. Но это же не так!» — возмущается убитый горем отец .

Суд привлек Алёну Лихтенвальд к ответственности за правонарушение по статье 19.3 ч. 1 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», за то что во время изъятия детей мать оказала сопротивление полицейским. Суд, учитывая все обстоятельства, оштрафовал женщину на 500 рублей.

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То есть в действиях матери, удерживающей своих детей от неправомерного отобрания, нашли аж два правонарушения, а в действиях полицейских, набросившихся на неё, как на оленя на охоте, ни одного?

После передачи дети были возвращены в семью. Что, уже крышу отремонтировали или родители исправились? Оправдают ли звание юристов представители следственных органов?

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