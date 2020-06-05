Москва, , 12:32 — REGNUM В Новой Москве в начале года сдали в эксплуатацию более 740 тыс. кв. метров. Об этом 5 июня сообщил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«За пять месяцев 2020 года в столице сдано 1,7 млн «квадратов» жилой недвижимости, из них около половины — в Новой Москве», — сказал он.

Всего, согласно представленным данным, в ТиНАО построили более 740 тыс. кв. метров.

Жидкин напомнил, что по итогам года в Новой Москве планируют сдать 2,7 млн кв. метров недвижимости, в том числе 2 млн квадратных метров жилья. Чиновник заверил, что ограничительные меры не скажутся на объёмах ввода.