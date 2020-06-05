Братислава, , 12:38 — REGNUM За прошедшие 24 часа на территории Словакии не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба минздрава страны.

«В Словакии в пятницу не зарегистрирован ни один новый больной коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в результате этого обще число случаев заражения коронавирусом в стране по-прежнему составляет 1,52 тысячи человек.

Кроме этого, сообщается, что за этот же период в Словаки никто не скончался от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов продолжает составлять 28 человек.

При этом отмечается, что 1,37 тыс. человек в стране вылечились от COVID-19 и что общее число проведенных тестов на коронавирус составляет 185,5 тысяч.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество случаев заражения коронавирусом на территории Эстонии за последние сутки увеличилось на 20 и достигло 1910.