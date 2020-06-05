Уфа, , 12:35 — REGNUM 119 носителей коронавируса за сутки выявили в Башкирии. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба администрации главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего было выявлено 3727 фактов заражения коронавирусной инфекцией. При этом справились с инфекцией 1322 человека (в том числе 36 — за минувшие 27 часа).

Умерших пациентов с COVID-19 не зарегистрировано. А всего в регионе скончались 18 таких пациентов.

В больницах под наблюдением врачей проходят лечение 1018 пациентов, а 1369 лечатся дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Врач из Тольятти рассказал о ситуации с коронавирусом в городе