Самара, , 12:25 — REGNUM Еще 550 коек развернут для пациентов с коронавирусной инфекцией в Тольятти. Об этом 4 июня сообщил главный врач Тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай Ренц. Соответствующее обращение опубликовано на сайте этого медицинского учреждения.

По его словам, это связано с большим числом обращений граждан, у которых подозревают пневмонию, вызванную коронавирусом. Эти граждане нуждаются в госпитализации, поскольку врачи диагностируют у них высокий объем поражения легких. Они должны быть под наблюдением врачей и обеспечены, в случае необходимости, кислородом.

По словам Николая Ренца, поток пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию растет, и это связано с несоблюдением гражданами санитарно-эпидемиологических норм. А поскольку все больницы переполнены таким больными, было решено развернуть еще 550 коек.

По его словам, с 8 июня в Автозаводском районе будут закрыты все виды медпомощи за исключением родовспоможения и лечения онкологических заболеваний. А на базе педиатрического и хирургического корпусов будет развернут коронавирусный госпиталь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карачаево-Черкесии фиксируют значительный рост числа пациентов с COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Башкирии за сутки выявили 119 случаев заражения коронавирусом