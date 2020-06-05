Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM Ещё 190 случаев выявления коронавируса выявили в Екатеринбурге за минувшие сутки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Свердловской области.

Всего в регионе по состоянию на полдень 5 июня 2020 года подтвердили 251 новый случай выявления. 190 из них — в Екатеринбурге.

Ещё 61 случай произошел в других муниципалитетах: Алапаевске, Асбесте, Арти, Белоярском, Березовском, Богдановиче, Верхней Пышме, Верхних Сергах, Верхотурье, Горноуральском, Ирбите, Каменске-Уральском и Каменском районе, Краснотурьинске, Нижних Сергах, Нижним Тагиле, Невьянске, Первоуральске, Полевском, Ревде, Рефтинском, Серове, Сысерти, Тавде, Тугулыме и Шале.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Свердловской области подтвердили 6930 случаев выявления коронавируса с начала пандемии COVID-19.