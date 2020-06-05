Токио, , 12:18 — REGNUM С наступлением жаркой погоды в Японии жителям страны советуют на улице снимать медицинские маски, ношение которых обязательно из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такие рекомендации дали специалисты министерства окружающей среды страны, сообщает 5 июня телеканал NHK.

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Отмечается, что организм ещё не привык к жаре, а ношение масок в такую погоду может вызвать дискомфорт и недомогание. Эксперты рекомендуют избегать интенсивных нагрузок при ношении маски в жару, а также «снимать маску в зависимости от ситуации», но при этом соблюдать меры дистанцирования.

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Добавим, что, по данным синоптиков, сегодня, 5 июня, в Японии в целом ряде префектур столбики термометров поднялись выше +30 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор Итай Галь в израильском издании Ynet рассказал, как совместить ношение маски с повышением температуры воздуха. По его словам, тем, кто не хочет нанести вред своему здоровью, следует выбирать маску из легкой ткани, следить, чтобы она подходила по размеру и форме, вовремя менять маски.

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