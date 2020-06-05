Москва, , 12:17 — REGNUM Подготовка к параду Победы началась на Красной площади в Москве 5 июня. На площадь доставлена техника, шатры и трибуны для зрителей.

Специалисты приступили к монтажу сцены. Трибуны будут сооружены таким образом, чтобы зрители находились на безопасной дистанции в условиях распространения коронавируса.

Главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков рассказал об элементах исторического парада 24 июня 1945 года, включённых в план мероприятия. Так, в начале парада прозвучит «Юбилейный встречный марш». Продлится парад около 1,5 часа, сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу, сообщил об участии в параде 14 тыс. человек. На него приглашены военные из 19 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был перенесён с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Новую дату выбрали после стабилизации эпидемиологической обстановки в России.

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