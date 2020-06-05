Черкесск, , 12:15 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшую рабочую неделю продолжился значительный прирост пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Если с марта 2020 года в республике в сутки выявляли не более полутора десятков пациентов, то с 1 июня их число в среднем в сутки составляет более 70 человек.

В республике связывают такое увеличение числа заразившихся с организованными в связи с жалобами жителей проверками Следственного комитета РФ и Генпрокуратуры. Многие жители считают, что ситуация в регионе гораздо хуже, чем её подают официальные сайты оперативного штаба и минздрава. Разобраться в этом помогут правоохранительыне органы.

Между тем в управлении Роспотребнадзора и в минздраве считают, что статистика по коронавирусу пошла в рост из-за несоблюдения гражданами предписанного режима полной самоизоляции во время майских праздников и празднования Ураза-байрам.

Помимо этого, есть вероятность, что число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось благодаря увеличению количества проводимых тестов. Так, в Карачаево-Черкесии охват тестированием в сутки за период с 25 мая по 31 мая в среднем составлял 164 на 100 тыс. населения. Это второй результат в СКФО после Северной Осетии.

По поручению главы республики Рашида Темрезова после увеличения числа специалистов в сутки будет выполняться до 1000 тестов. Роспотребнадзор утверждает, что в настоящее время уровень заболеваемости в КЧР не превышает среднероссийский. Он составляет 289 человек на 100 тысяч населения при среднероссийском показателе 300,6 человек на 100 тысяч населения.

По данным федерального оперативного штаба на 5 июня, в регионе уже выявлено 1430 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией (+76 за последние сутки). Выздоровели за все время 399 человек (+30 за сутки). Также зафиксирована еще одна смерть пациента с COVID-19. На 10:00 5 июня сообщается о семи умерших.

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