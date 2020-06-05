Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции задержали мужчину, который, по данным следствия, выстрелил из травматического пистолета в голову молодому человеку на Невском проспекте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июня рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Заур Каримов Spb.sledcom.ru

«Мужчина был задержан сегодня в квартире одного из домов на Загородном проспекте у своей любовницы. При нем был найден травматический пистолет, из которого вчера он произвёл выстрел», — сказал собеседник агентства.

Напомним, днем 4 июня в центре города мужчина выстрелил из травматического пистолета в голову 24-летнему первокурснику СПбГУ. Молодой человек хотел через частную фирму сделать санитарную книжку, однако его обманули, не отдав ни книжки, ни денег. В результате конфликта на улице клиенту выстрелили в голову.

Потерпевшего удалось спасти только благодаря внимательности прохожих, которые вызвали скорую, молодого человека в тяжелом состоянии доставили в больницу. Злоумышленник же скрылся, и до настоящего времени о его местонахождении было неизвестно.

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Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу, следствием установлено, что данное преступление совершил Заур Каримов. Мужчина проживает в Ленинградской области о Всеволожском районе в деревне Орово. Имеет разрешение на ношение травматического оружия. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

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