Курган, , 12:05 — REGNUM В Курганской области зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 11 — у жителей Кургана, сообщает пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко.

Причём из 12 выявленных случаев лишь два завозные из Краснодарского края, остальные — контактные.

Всего с начала пандемии в Зауралье зафиксировано 280 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 153 человека выздоровели, одна пациентка с COVID-19 скончалась.